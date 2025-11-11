È morto Alberto Bertone, il fondatore di Acqua Sant’Anna

L’imprenditore Alberto Bertone, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna, una delle più grandi società italiane che vendono acqua minerale in bottiglia, è morto a 59 anni a causa di una grave malattia. La notizia è stata diffusa dalla società e dalla famiglia. Bertone aveva fondato Acqua Sant’Anna nel 1996 insieme al padre, l’imprenditore edile Giuseppe Bertone, sfruttando la sorgente alpina Rebruant di Vinadio, un comune della provincia di Cuneo, in Piemonte. Bertone fu anche consigliere superiore della Banca d’Italia e consigliere della fondazione bancaria torinese Crt.