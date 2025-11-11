Nelle Filippine il tifone Fung-wong ha causato 18 morti

Il tifone Fung-wong ha causato 18 morti nelle Filippine e ora si sta spostando nei mari a nord del paese, in direzione di Taiwan, dove è previsto che arrivi giovedì. Al momento Fung-wong (a cui nelle Filippine è stato dato il nome di Uwan) si è indebolito ed è considerato una tempesta tropicale (meno intensa di un tifone). Le piogge e i venti che ha portato nelle Filippine a partire da domenica hanno causato grossi danni, frane e inondazioni sull’isola di Luzon, la più grande e settentrionale dell’arcipelago. Più di 1,4 milioni di persone erano state evacuate nei rifugi di emergenza.

Pochi giorni prima del passaggio del tifone Fung-wong le Filippine avevano subito grandi devastazioni anche dal tifone Kalmaegi, che aveva causato oltre 232 morti nella parte centrale dell’arcipelago, e in particolare sull’isola di Cebu.