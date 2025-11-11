Le prime pagine di oggi
Le discussioni su legge di bilancio e Garante della privacy, la libertà vigilata di Sarkozy, e lo shutdown negli Stati Uniti
Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata alle discussioni politiche sui contenuti della legge di bilancio, con l’accusa delle opposizioni che favorisca le persone più ricche, e sull’indipendenza dai partiti delle persone che compongono il Garante per la protezione dei dati personali. Il Manifesto apre invece sull’incontro alla Casa Bianca fra il presidente degli Stati Uniti Trump e quello siriano al Sharaa, il Giornale si occupa della possibilità di insegnare l’educazione affettiva nelle scuole medie, il Messaggero titola sui dati sull’uso dei medicinali in Italia nel 2024, e la Verità continua la sua campagna contro le politiche ambientali per la riduzione delle emissioni di gas serra.