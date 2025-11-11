I tennisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono in semifinale nel doppio alle ATP Finals

In questi giorni a Torino si sta giocando anche il torneo di doppio alle ATP Finals di tennis, che mette di fronte le otto migliori coppie maschili dell’anno. Gli italiani Andrea Vavassori e Simone Bolelli sono tra i partecipanti e martedì si sono qualificati per le semifinali dopo aver battuto per 2 set a 0 (7-6, 6-4) Marcel Granollers e Horacio Zeballos. Domenica avevano vinto la loro prima partita della fase a gironi contro Julian Cash e Lloyd Glasspool, sempre in due set, e per questo motivo si sono qualificati con una giornata di anticipo (anche qui, come nel torneo singolare, ci sono due gironi da 4, e le prime due coppie di ogni girone accedono alle semifinali).

Andrea Vavassori ha 30 anni, Simone Bolelli 40. Assieme, solo nel 2025, hanno vinto quattro tornei e giocato una finale del Grande Slam (agli Australian Open). Sono entrambi specialisti del doppio: Vavassori ha vinto tre Slam nel doppio misto con Sara Errani, mentre Bolelli ha vinto 18 titoli nel doppio maschile, tra cui gli Australian Open del 2015 assieme a Fabio Fognini.

Giovedì giocheranno l’ultima partita del girone contro i tedeschi Tim Pütz e Kevin Krawietz, utile a questo punto solo per stabilire se accederanno alle semifinali da primi o da secondi classificati. È la prima volta che una coppia italiana va in semifinale alle ATP Finals.