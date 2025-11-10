I titoli di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi riguardano i contenuti della legge di bilancio e le parole del ministro dell’Economia Giorgetti che ha difeso il testo dalle accuse delle opposizioni di favorire i redditi più alti. La Stampa e il Fatto aprono invece sulla riforma della giustizia e sul referendum costituzionale che dovrà confermarla o abolirla, mentre i giornali sportivi commentano i risultati di ieri della Serie A maschile di calcio, con le vittorie di Inter e Roma che superano in testa alla classifica il Napoli, sconfitto dal Bologna.