L’elicottero di un imprenditore orafo di Arezzo è disperso sugli Appennini fra Marche e Toscana

Un elicottero privato partito da Venezia e diretto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, è disperso da domenica pomeriggio dopo che il suo segnale radar è sparito sulle montagne al confine fra Marche e Toscana. Anche le due persone a bordo sono state considerate disperse: sono Mario Paglicci (un imprenditore orafo di Arezzo) e Fulvio Casini (di Sinalunga, in provincia di Siena), entrambi piloti esperti. L’ultimo contatto è stato un messaggio di Paglicci alla figlia in cui segnalava problemi al motore. Le ricerche sono ancora in corso ma sono complicate dalla nebbia.