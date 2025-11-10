In Ecuador 27 persone detenute sono morte nel corso di violenti scontri in una prigione

Fra sabato e domenica nella prigione di Machala, in Ecuador, ci sono stati violenti scontri in cui sono morte 27 persone detenute. Le circostanze delle loro morti non sono ancora del tutto chiare: il servizio nazionale per i detenuti (SNAI) ha detto che sono avvenute per asfissia dopo che le persone erano state impiccate, ma non è chiaro chi sia responsabile delle violenze. La polizia ha ripreso il controllo della struttura, e lo SNAI sta cercando di chiarire i fatti.

Lo SNAI ha detto che le violenze sono legate al progetto di trasferire alcuni detenuti in un nuovo carcere di massima sicurezza che sarà inaugurato questo mese. Negli ultimi anni in Ecuador la criminalità legata al narcotraffico è diventata un problema molto grave, e gli scontri fra bande criminali rivali nelle prigioni sono frequenti.