L’Atalanta ha esonerato l’allenatore Ivan Juric

La dirigenza dell’Atalanta ha deciso di esonerare l’allenatore Ivan Juric, assunto appena qualche mese fa. In questo inizio di stagione l’Atalanta sta andando male: è 13esima in classifica e domenica ha perso 3-0 in casa contro il Sassuolo. Secondo i giornali sportivi a breve Juric sarà sostituito da Raffaele Palladino; il suo incarico però non è ancora stata ufficializzata.

Juric era arrivato a giugno per sostituire Gian Piero Gasperini dopo nove anni ricchi di successi e probabilmente irripetibili per l’Atalanta. Un compito difficile, per il quale Juric non si è dimostrato all’altezza. In questa Serie A l’Atalanta ha ottenuto appena due vittorie (più altre due in Champions League). Per Juric è la terza esperienza nel giro di un anno che si chiude in modo estremamente deludente e con un esonero, dopo quelle alla Roma e al Southampton.

Palladino ha 41 anni e finora ha allenato per due stagioni il Monza, ottenendo due ottimi piazzamenti (un 12esimo e un 11esimo posto) e la scorsa stagione la Fiorentina, con la quale è arrivato sesto. Viene considerato, così come Juric, un “allievo” di Gasperini, un allenatore che cioè si è formato con gli stessi principi di gioco, ma con alcune idee aggiornate.