Il pilota italiano Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGP

Il pilota italiano dell’Aprilia, Marco Bezzecchi, ha vinto il Gran Premio del Portogallo di MotoGP, penultima gara della stagione che si corre a Portimão. Al secondo posto è arrivato il pilota spagnolo della Ducati Gresini, Alex Marquez, e al terzo Pedro Acosta della Ktm.

Francesco Bagnaia della Ducati è caduto a una decina di giri dalla fine della gara, perdendo punti in classifica generale proprio da Bezzecchi che con la vittoria di oggi ha consolidato il suo terzo posto: ora Bezzecchi ha 35 punti di vantaggio. Per lui è la seconda vittoria in stagione nella gara lunga, oltre alle tre nelle sprint.

