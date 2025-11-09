La maggior parte dei giornali oggi apre con la proposta di introdurre una tassa patrimoniale: la segretaria del PD Elly Schlein è favorevole, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che con la destra al governo non verrà mai introdotta. Avvenire riporta un appello di papa Leone XIV che parla del lavoro come fonte di speranza e di vita, il Fatto Quotidiano dedica il titolo di apertura ai paesi europei che cercano di aggirare le sanzioni per importare energia dalla Russia. La foto principale delle prime pagine di molti giornali è dedicata al direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, morto sabato a 69 anni. I giornali sportivi commentano il pareggio tra Juventus e Torino e tra Milan e Parma nella Serie A maschile di calcio.