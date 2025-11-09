Domenica il pilota britannico della McLaren Lando Norris ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1, arrivando davanti al pilota italiano Kimi Antonelli, della Mercedes, e all’olandese Max Verstappen, della Red Bull. Con questa vittoria Norris si è portato in testa alla classifica piloti, superando di 24 punti il secondo classificato (il suo compagno di squadra Oscar Piastri, che nella gara di domenica è arrivato quinto) e di 49 il terzo, ovvero Verstappen. Rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto della classifica ci sono George Russel (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) e Lewis Hamilton (Ferrari).