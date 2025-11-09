A Tenerife 3 persone sono morte e 15 sono state ferite in incidenti dovuti al mare mosso

Sull’isola di Tenerife, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie, tre persone sono morte in circostanze diverse a causa del mare mosso. Le altee maree, i venti e le onde molto alte sono frequenti sull’isola in questo periodo dell’anno, ma secondo l’associazione Canarias 1500 km de costa, che si occupa di prevenzione degli incidenti in mare, sabato è stata la singola giornata con più incidenti mortali degli ultimi 10 anni.

Nel nord dell’isola un’onda particolarmente alta si è abbattuta sulla banchina di Puerto de la Cruz, facendo cadere in acqua dieci persone: una donna ha avuto un arresto cardiaco ed è morta. Nel sud, nelle acque di fronte alla spiaggia di El Cabezo a Granadilla de Abona, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo. Nel comune di La Guancha, un altro è caduto in mare ed è morto in ospedale dopo essere stato soccorso in elicottero. Almeno altre 15 persone sono state ferite in incidenti simili che si sono verificati in varie parti dell’isola, alcune in modo grave.