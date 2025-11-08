UPS e FedEx hanno fermato 50 aerei dopo lo schianto in Kentucky

Le aziende di spedizioni UPS e FedEx, tra le più importanti al mondo, hanno sospeso i voli di 50 aerei cargo McDonnell Douglas MD-11, lo stesso modello coinvolto nell’incidente avvenuto martedì sera in Kentucky dove un aereo di UPS si era schiantato causando la morte di almeno 14 persone. Boeing, che ha acquisito il modello MD-11 grazie alla fusione con McDonnell Douglas nel 1997, ha chiesto UPS di tenere a terra gli aerei di quel preciso modello. FedEx ha deciso di seguire l’esempio. La produzione degli MD-11 è terminata nel 2000 e il servizio passeggeri è stato ufficialmente interrotto nel 2014.

L’aereo cargo di UPS era precipitato immediatamente dopo il decollo dall’aeroporto Muhammad Ali di Louisville e a bordo aveva 143mila litri di carburante, che hanno contribuito a rendere più grave l’incendio causato dall’incidente. Sulla pista era stato trovato uno dei motori dell’aereo, ma non è ancora chiaro se il suo distacco sia stato la causa dell’incidente: i filmati di sorveglianza dell’aeroporto mostrano che prima di partire usciva del fumo nero da uno dei motori, ma nonostante questo il permesso al decollo era stato accordato.