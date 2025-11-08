La maggior parte dei giornali di oggi apre sullo sciopero generale indetto dalla CGIL per il prossimo 12 dicembre per protestare contro la legge di bilancio e sulle critiche della presidente del Consiglio Meloni per la scelta del venerdì come giorno dedicato allo sciopero. La Stampa segue invece l’incontro a Washington fra il presidente degli Stati Uniti Trump e il primo ministro ungherese Orbán, Libero titola sulla vicenda dell’arresto in Libia del capo della polizia giudiziaria Almasri sostenendo l’ultima versione del governo italiano sulla sua liberazione dopo l’arresto in Italia nel gennaio scorso, e il Messaggero, il Mattino e Avvenire si occupano della conferenza nazionale sulle dipendenze iniziata ieri a Roma con l’intervento del presidente della Repubblica Mattarella e un videomessaggio di papa Leone XIV.