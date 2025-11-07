Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata alla legge di bilancio, criticata in alcuni aspetti dalla Banca d’Italia e dall’ISTAT durante le audizioni in corso alle commissioni bilancio di Camera e Senato perché favorirebbe chi ha redditi più elevati. Avvenire intervista il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, in visita a Roma per incontrare papa Leone XIV e la presidente del Consiglio Meloni, il Fatto continua la sua campagna contro la riforma della giustizia, e la Verità e il Gazzettino si occupano delle inchieste giudiziarie sull’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.