Gino Cecchettin ha detto che la verità sul femminicidio di sua figlia è stata ormai riconosciuta

Gino Cecchettin ha commentato con una nota la decisione della procura generale che giovedì aveva rinunciato al ricorso presentato dalla procura di Venezia contro la mancata attribuzione delle aggravanti degli atti persecutori e della crudeltà nella condanna all’ergastolo di Filippo Turetta, l’autore del femminicidio di sua figlia, Giulia Cecchettin. Commentando la valutazione dei giudici, Gino Cecchettin ha scritto:

Ieri, con la decisione definitiva della magistratura, si è chiuso il percorso giudiziario legato alla morte di mia figlia Giulia. Non esiste una giustizia capace di restituire ciò che è stato tolto, ma esiste la consapevolezza che la verità è stata riconosciuta e che le responsabilità sono state pienamente accertate. Verrebbe naturale pensare di continuare a pretendere giustizia, di cercare ulteriori riconoscimenti della crudeltà o dello stalking. Ma continuare a combattere quando la guerra è finita è, in fondo, un atto sterile. La consapevolezza che è il momento di fermarsi, invece, è un segno di pace interiore e di maturità, un passo che andrebbe compiuto più spesso.

Cecchettin ha aggiunto che «come padre, ho scelto da tempo di guardare avanti, perché l’unico modo per onorare Giulia è costruire, ogni giorno, qualcosa di buono in suo nome».

Turetta aveva ucciso Cecchettin l’11 novembre del 2023, ne aveva nascosto il corpo e poi era scappato. Era stato arrestato pochi giorni dopo ed era stato condannato in primo grado per omicidio volontario con la sola aggravante della premeditazione.

Le aggravanti erano state al centro del processo, e l’esclusione degli atti persecutori e della crudeltà era stata molto discussa dopo la sentenza. I giudici della Corte d’assise di Venezia avevano escluso la prima (il reato comunemente detto stalking) perché nella loro valutazione Cecchettin, prima della sua uccisione, non era in stato di ansia per i comportamenti di Turetta; e la seconda perché non avevano potuto stabilire con certezza e al di là di ogni ragionevole dubbio che Turetta volesse infliggere a Cecchettin sofferenze aggiuntive, oltre a ucciderla.

L’ergastolo a Turetta dovrebbe diventare effettivo il 14 novembre, quand’era prevista la prima udienza del processo d’appello: in quell’occasione, invece, verrà formalizzata la rinuncia e la sentenza di primo grado diventerà definitiva. Anche Turetta aveva già rinunciato a fare ricorso.

– Ascolta anche il podcast Indagini: Il femminicidio di Giulia Cecchettin