Renzo Testolin dell’Union Valdôtaine è di nuovo presidente della Valle d’Aosta

Il consiglio regionale della Valle d’Aosta ha scelto il nuovo presidente della regione autonoma confermando Renzo Testolin, del partito autonomista Union Valdôtaine, che era già stato presidente nella precedente legislatura, dal 2 marzo 2023.

Le elezioni regionali si erano tenute a fine settembre, ma in Valle d’Aosta non si elegge direttamente il presidente, come nelle altre regioni: si vota la composizione del consiglio regionale secondo un sistema proporzionale puro, poi i 35 membri eletti si mettono d’accordo per eleggere un presidente. L’Union Valdôtaine, che da anni governa nella regione, era stato di nuovo il partito più votato e Testolin il candidato più votato, con 3.808 preferenze. Il partito autonomista ha deciso però che non governerà più con il centrosinistra, come in passato, ma con il centrodestra, che alle ultime elezioni si è presentato compatto (a differenza dei partiti di sinistra) ed è andato piuttosto bene.

La decisione dell’Union Valdôtaine è stata molto criticata a sinistra. Testolin ha risposto dicendo che si tratta di «un’opportunità, non opportunismo, per dare risposte a problematiche ferme da tempo».