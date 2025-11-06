Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’elezione del candidato democratico Zohran Mamdani a sindaco di New York e l’arresto in Libia con l’accusa di tortura del capo della polizia giudiziaria Almasri, che a gennaio era stato arrestato in Italia su mandato della Corte penale internazionale e poi riconsegnato alla Libia dal governo italiano. Il Sole 24 Ore e il Messaggero aprono invece sull’accordo fra i paesi dell’Unione Europea per una maggiore flessibilità sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, il Giornale si occupa del rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori della scuola, e Libero titola sulla nuova casa di Giorgia Meloni. I giornali sportivi commentano le vittorie di Inter e Atalanta nelle partite di Champions League di ieri sera.