In Bosnia Erzegovina undici persone sono morte per un incendio in una casa di riposo

A Tuzla, una città nel nordest della Bosnia Erzegovina, undici persone sono morte e almeno 30 sono rimaste ferite per un incendio in una casa di riposo per anziani. L’incendio si era sviluppato martedì sera per cause ancora non chiarite, e ha distrutto un intero piano della struttura. Il direttore della casa di riposo ha deciso di dimettersi. Fra i feriti più gravi ci sono una ventina di persone tra cui residenti e dipendenti della casa di riposo, vigili del fuoco e agenti di polizia.