La presidente messicana Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo durante un evento pubblico

Martedì la presidente del Messico Claudia Sheinbaum è stata molestata da un uomo mentre partecipava a un evento pubblico a Città del Messico. Nel video dell’aggressione si vede un uomo che cerca di baciarla sul collo e palparla da dietro. Lei gli allontana le mani e si gira per guardarlo in faccia, prima che un membro dello staff di Sheinbaum si inserisca tra loro. Nella sera di martedì la polizia messicana ha detto che l’uomo è stato arrestato.

Sheinbaum ha spiegato di essersi resa conto di come fosse andata l’interazione con l’uomo solo dopo aver visto i video, e che sul momento non aveva compreso a pieno che cosa fosse successo. Mercoledì mattina durante una conferenza stampa ha detto di aver sporto denuncia, aggiungendo: «Se fanno questo alla presidente, cosa succede a tutte le altre donne del paese?».

In Messico si è parlato parecchio dell’accaduto anche perché molestie di questo tipo capitano piuttosto di frequente. Secondo un sondaggio del 2021 il 70 per cento delle donne messicane sopra i 15 anni ha raccontato di avere subito almeno un episodio di violenza. A Città del Messico le molestie sessuali sono sanzionate con pene fino a quattro anni di carcere, oltre a multe e alla possibilità di attuare ordini restrittivi, ma essendo il Messico uno stato federale, esiste una certa disparità da stato a stato.