È morto Andrea de Adamich, ex pilota e telecronista di Formula 1

È morto a 84 anni Andrea de Adamich, che fu pilota di varie categorie motoristiche, fra cui la Formula 1, e che diventò molto noto fra gli anni Ottanta e Novanta come telecronista e conduttore televisivo di programmi sugli sport motoristici per le reti Fininvest (oggi Mediaset).

Nato a Trieste nel 1941, de Adamich aveva iniziato come pilota per Alfa Romeo (fu campione europeo Turismo nel 1966 e 1967) e dopo alcune stagioni nelle categorie minori aveva corso per cinque anni in Formula 1, fra il 1968 e il 1973, prima come terzo pilota della Ferrari, poi con McLaren, March, Surtees e Brabham. Nel 1973 un incidente in cui aveva riportato fratture a entrambe le gambe lo spinse al ritiro e a cominciare una nuova carriera da giornalista e opinionista di motori. Condusse la fortunata trasmissione Grand Prix dal 1982 per quasi trent’anni e fu telecronista di Formula 1 tra il 1991 e il 1996.