Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulle indagini per capire i motivi del crollo della Torre dei Conti a Roma in cui è morto un operaio, altri sugli alpinisti italiani morti in Nepal, altri ancora sull’inchiesta sugli appalti nella sanità in Sicilia per la quale sono stati richiesti gli arresti domiciliari per l’ex presidente della regione Cuffaro, e altri del referendum sulla riforma della giustizia. Il Corriere della Sera si occupa dell’accoltellamento di una donna per strada a Milano, il Sole 24 Ore dell’annullamento di alcune limitazioni alle aziende di noleggio auto con conducente da parte della Corte costituzionale, il Messaggero del nuovo contratto per i lavoratori della scuola, e il Giornale dell’inchiesta sull’edilizia a Milano. Su tutte le prime pagine viene poi ricordato il vignettista Giorgio Forattini, morto ieri a 94 anni, mentre i giornali sportivi aprono sui pareggi di Juventus e Napoli nelle partite della Champions League maschile di calcio di ieri sera.