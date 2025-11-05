Un aereo cargo di UPS è caduto in Kentucky, ci sono almeno 7 morti

Caricamento player

Nella notte fra martedì e mercoledì negli Stati Uniti un aereo cargo di UPS, uno dei più grandi servizi di spedizioni e trasporti di oggetti al mondo, si è schiantato immediatamente dopo il decollo, avvenuto dall’aeroporto di Louisville, in Kentucky. Almeno sette persone sono morte, tra cui le 3 a bordo, e 11 sono ferite. Non è chiaro cos’abbia causato l’incidente. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha detto di aspettarsi che il numero di morti e feriti aumenti.

L’aereo era diretto a Honolulu, nelle Hawaii, e dal suo schianto si è sviluppato un grosso incendio, che è stato messo sotto controllo solo dopo diverse ore e grazie all’intervento di centinaia di vigili del fuoco e soccorritori. L’aereo doveva volare per oltre 7mila chilometri, e aveva a bordo 143mila litri di carburante. Schiantandosi ha colpito uno sfasciacarrozze e un’azienda che ricicla oli esausti.

A Louisville si trova il più grosso centro di smistamento di UPS: l’azienda ha detto di averlo chiuso temporaneamente dopo l’incidente. Anche l’aeroporto ha fermato tutte le attività.