La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per Salvatore “Totò” Cuffaro in un’inchiesta sulla sanità locale

La procura di Palermo ha chiesto gli arresti domiciliari per Salvatore (detto Totò) Cuffaro, ex presidente della regione Sicilia e segretario nazionale della Democrazia Cristiana Sicilia, e il deputato di Noi Moderati Saverio Romano, in un’inchiesta su presunte irregolarità in alcuni appalti nella sanità siciliana.

Oltre che per Cuffaro e Romano la procura ha chiesto gli arresti domiciliari per altre 16 persone. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione. Secondo chi indaga Cuffaro avrebbe approfittato dell’influenza ottenuta in molti anni di carriera politica per condizionare concorsi e gare d’appalto e favorire imprenditori amici.

Gli indagati saranno ora interrogati dal giudice per le indagini preliminari, che deciderà se accogliere la richiesta di misure cautelari per Cuffaro e per gli altri. Nel caso di Romano, che è un parlamentare, il gip dovrà prima chiedere alla Camera l’autorizzazione a procedere. La procura ha disposto anche la perquisizione degli uffici e delle case di Cuffaro e Romano.

Cuffaro è da anni uno dei leader politici più influenti in Sicilia, di cui è stato presidente di regione fra il 2001 e il 2008, sostenuto da una maggioranza di centrodestra. Nel 2011 Cuffaro era stato condannato in via definitiva a 7 anni di reclusione per favoreggiamento nei confronti di persone appartenenti alla mafia e rivelazione di segreto d’ufficio. Romano, invece, è stato indagato per diversi reati nel corso degli anni, tra cui concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, ma i procedimenti si sono conclusi sempre con l’assoluzione o l’archiviazione.