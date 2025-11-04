È stato arrestato un uomo per l’omicidio dell’imprenditore Marco Veronese, avvenuto a Collegno, vicino a Torino

Martedì i carabinieri hanno arrestato un uomo per l’omicidio di Marco Veronese, imprenditore di 39 anni che nella notte tra il 22 e il 23 ottobre era stato accoltellato a Collegno, vicino a Torino. Del suo caso si era parlato per diversi giorni, anche perché il responsabile aveva lasciato pochissime tracce di sé.

Secondo la procura che sta indagando, cioè quella di Torino, l’uomo arrestato è l’attuale compagno di una donna con cui Veronese aveva avuto una lunga relazione e tre figli. Sempre secondo la procura di Torino, l’uomo avrebbe confessato di avere ucciso Veronese. Una delle ipotesi di chi indaga è che l’omicidio possa essere collegato a presunte discussioni tra Veronese e la ex compagna per l’affidamento dei figli.

L’omicidio era avvenuto poco prima dell’1:30 del 23 ottobre, sotto casa dei genitori di Veronese. Un testimone aveva detto di aver visto una persona incappucciata colpire più volte con un coltello Veronese. Sembra che l’uomo arrestato martedì sia stato individuato grazie ai video di alcune telecamere di sicurezza.