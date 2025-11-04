Su molti giornali di oggi la notizia in apertura è il crollo di una parte della Torre dei Conti a Roma mentre erano in corso lavori di ristrutturazione, crollo che ha provocato la morte di un operaio estratto vivo dopo oltre dieci ore dalle macerie ma morto poco dopo in ospedale; qualche giornale riporta accanto a questa notizia le dichiarazioni polemiche della portavoce del ministero degli Esteri russo che ha collegato l’incidente alle spese ritenute eccessive del governo italiano a sostegno dell’Ucraina. Altri giornali si occupano della discussione sulla legge di bilancio che inizia a essere esaminata dal parlamento, Avvenire e Domani titolano sulle iniziative in politica internazionale del presidente degli Stati Uniti Trump, con le minacce di intervento militare in Venezuela e in Nigeria, il Sole 24 Ore apre sull’accordo per l’utilizzo dei servizi cloud di Amazon da parte di OpenAI, il Manifesto sulle elezioni di oggi per il sindaco di New York nelle quali è favorito il candidato del Partito Democratico Mamdani, e il Fatto e Libero sulla riforma della giustizia. I giornali sportivi presentano le partite di Champions League di stasera di Juventus e Napoli.