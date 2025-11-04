La tennista italiana Jasmine Paolini è stata eliminata dalle WTA Finals, il torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita, nel quale si affrontano le otto migliori tenniste della stagione che sta per concludersi. Paolini, che è la numero otto al mondo, ha perso 2-0 (6-3, 6-2) contro la statunitense Coco Gauff, numero tre al mondo. Dato che aveva già perso la sua prima partita (giocata contro la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno al mondo), Paolini non avrà modo di andare oltre la fase a gironi.

Pur certa dell’eliminazione Paolini giocherà comunque il 6 novembre la sua ultima partita del torneo di singolo contro la statunitense Jessica Pegula.

Paolini, però, non è stata eliminata del tutto dalle WTA Finals, perché sta partecipando anche al torneo di doppio femminile, in coppia con Sara Errani. Nella fase a gironi, le due tenniste italiane hanno vinto una partita e perso un’altra. Per qualificarsi alle semifinali dovranno vincere la loro prossima partita, mercoledì alle 13, contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens.

È il secondo anno consecutivo che Paolini gioca nel torneo di singolo e di doppio femminile delle WTA Finals. È un risultato notevole, che dimostra la grande costanza di rendimento ormai raggiunta da Paolini. Dopo l’exploit dello scorso anno, in cui aveva ottenuto a sorpresa grandi risultati ed era passata dal 29esimo al quarto posto del ranking mondiale, questa è stata la stagione della sua conferma ai massimi livelli, pur avendo cambiato allenatore. A quasi trent’anni è ormai stabilmente tra le migliori tenniste al mondo, e ciò che ha fatto negli ultimi due anni rende ragionevole chiedersi se stia diventando o sia già diventata la miglior tennista italiana di sempre.

