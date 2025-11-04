Almeno 40 persone sono morte nelle Filippine a causa di un violento tifone, il Kalmaegi, che ha colpito la parte centrale del paese: in particolare l’isola di Cebu, la più popolata, dove è stato registrato il numero maggiore di morti. Kalmaegi è uno dei tifoni più violenti dell’anno nelle Filippine. Le piogge che ha portato hanno allagato strade e quartieri di città, in alcuni casi riempiendoli di torrenti di acqua fangosa che hanno trascinato via automobili e infrastrutture. Secondo la stampa locale la maggior parte delle morti è dovuta ad annegamento. Molte persone si sono rifugiate sui tetti delle case per salvarsi, e per recuperarne altre i soccorsi hanno dovuto utilizzare delle barche.