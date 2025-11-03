Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: le discussioni sulla riforma della giustizia, quelle sulla trasmissione Report e sul Garante per la protezione dei dati personali, l’ipotesi di nuove norme a cui starebbe lavorando il governo per rendere più facili gli sfratti, e la cronaca, con l’uccisione di due ragazzi per strada a Messina e a Napoli. Chi invece si dedica alle notizie di esteri si occupa dell’andamento della guerra fra Russia e Ucraina e delle tensioni fra Venezuela e Stati Uniti. I giornali sportivi titolano sulla vittoria nel torneo Masters 1000 di Parigi di Sinner, che torna così in testa alla classifica mondiale dei tennisti, e su quelle di Milan e Inter nel campionato di Serie A maschile di calcio.