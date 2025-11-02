L’allenatore di calcio Giovanni Galeone è morto a 84 anni

Giovanni Galeone, ex calciatore ed ex allenatore di calcio noto per essere stato il maestro di colleghi come Marco Giampaolo e Massimiliano Allegri, è morto a 84 anni. Era ricoverato in ospedale a Udine, ed era malato da tempo.

Galeone cominciò a giocare a calcio come centrocampista verso la fine degli anni Cinquanta e andò avanti fino al 1974, l’anno dell’ultima stagione con l’Udinese, la squadra a cui fu maggiormente legato. Come allenatore si distinse fin da subito per il suo stile di gioco offensivo e spettacolare. I suoi risultati più importanti furono le promozioni in Serie A conquistate con il Pescara (nelle stagioni 1986-87 e 1991-92), con l’Udinese (1994-95) e con il Perugia (1995-96). Galeone era un personaggio stimato nel modo nel calcio anche per i modi galanti, per l’eloquio forbito e per i gusti letterari piuttosto unici nell’ambiente: aveva parlato in qualche occasione della sua passione per la filosofia, e in particolare per le opere di Jean-Paul Sartre.