Il sindaco di Napoli dice che non vuole fare il leader del centrosinistra

Domenica a Napoli il sindaco della città Gaetano Manfredi è stato tra gli ospiti di Talk, le giornate di incontri e giornalismo dal vivo organizzate dal Post. Intervistato da Luca Sofri e Francesco Costa ha parlato di Napoli, dei suoi problemi e di com’è cambiata recentemente la percezione della città. Interrogato poi sulla possibilità di diventare il nuovo segretario del Partito Democratico o il leader del centrosinistra, ipotizzata qualche giorno fa da una ricostruzione del Foglio, ha risposto:

Quando vuoi fregare qualcuno gli dici «farai il prossimo leader del PD». O addirittura, se lo vuoi fregare il doppio, «del centrosinistra». Io non voglio fare il leader di niente, io voglio semplicemente continuare a fare il sindaco e sperare di fare bene.

Manfredi è ingegnere, è stato rettore dell’Università Federico II di Napoli, ministro dell’Università e della Ricerca del secondo governo di Giuseppe Conte, ed è una figura rispettata del centrosinistra, nonostante non sia iscritto a nessun partito. Dal 2024 è anche presidente dell’ANCI, l’Associazione nazionale comuni italiani, che riunisce i sindaci d’Italia.

Manfredi ha raccontato come Napoli stia vivendo un momento di grande trasformazione, tra un crescente afflusso di turisti e una nuova narrazione della città, che non è più solo vista da fuori come un luogo di criminalità e folklore, ma anche di cultura e bellezza. Ha definito Napoli «una città contemporanea, complicata, con tutte le criticità di una grande città», ma che «sicuramente è una città in crescita e una città dove la qualità della vita sta migliorando».

Secondo Manfredi le cose sono cambiate rispetto al passato, quando Napoli risentiva di un’immagine eccessivamente «nera». In particolare si è soffermato molto sul tema della sicurezza: ha detto di non essere d’accordo con chi lo considera solo un tema caro alla destra, ma che dovrebbe interessare anche ai politici di sinistra perché ha un impatto soprattutto sulle fasce più fragili della popolazione. A Napoli, ha detto, «oggi la percezione di sicurezza è sicuramente migliorata, le persone si muovono anche di notte con tranquillità. Non significa che non ci siano dei problemi, ma la situazione è molto migliorata».

