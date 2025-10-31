L’approvazione definitiva da parte del Senato della riforma della giustizia, che prevede fra i suoi punti principali la separazione delle carriere fra magistratura giudicante e requirente, è la notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: per diventare legge adesso dovrà essere sottoposta a referendum, che si dovrebbe svolgere nella prossima primavera. Qualche giornale invece rimane sulla decisione della Corte dei conti di non approvare il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, con la riunione fra la presidente del Consiglio Meloni e alcuni ministri e sottosegretari nella quale si è deciso di aspettare le motivazioni della delibera per rispondere alle osservazioni della Corte. Il Sole 24 Ore titola sui dati sulla crescita nulla del PIL di Italia e Germania nel terzo trimestre, mentre i giornali sportivi si occupano della decisione della Juventus di affidare a Spalletti il ruolo di allenatore.