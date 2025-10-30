Sulla maggior parte dei giornali di oggi la notizia principale è la decisione della Corte dei conti che non ha approvato la delibera del progetto definitivo del ponte sullo stretto di Messina, provocando la reazione della presidente del Consiglio Meloni che ha accusato i giudici di andare oltre le loro prerogative. Qualche giornale apre invece sulla riforma della giustizia che dovrebbe essere approvata definitivamente oggi dal Senato, prima di essere sottoposta al referendum per entrare in vigore, altri si occupano della situazione nella Striscia di Gaza dove è ripresa la tregua dopo gli attacchi di martedì, e Domani titola sui rapporti fra il Garante per la protezione dei dati personali e Fratelli d’Italia. I giornali sportivi commentano i risultati delle partite della Serie A maschile di calcio giocate ieri, con le vittorie di Inter, Juventus e Roma.