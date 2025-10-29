Sei cose che abbiamo comprato a ottobre

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un letto economico

Per chi vive in una casa in affitto comprare dei mobili può essere una spesa inutile, soprattutto se in quella casa conta di starci poco. Una persona del Post che si trova in questa situazione aveva comunque bisogno di un letto e ne cercava uno con alcune caratteristiche: economico ma carino, possibilmente con la testiera in tessuto e facile da montare. Serviva anche che le fosse consegnato a casa (non ha una macchina e noleggiare un furgoncino era fuori discussione), ma senza spese di spedizione esagerate. Ha comprato questo della marca Vasagle, che ha tutte le qualità che cercava. Lo ha preso su Amazon e lo ha montato facilmente. Costa 128 euro.

Un fiore di legno

Sempre a proposito di cose da montare, una persona del Post ha ricevuto questo fiore in regalo da suo marito. È una camelia di legno della marca Rowood venduta sotto forma di puzzle: nella confezione il vaso, il gambo, i petali e i pistilli sono tanti pezzettini di legno che poi vanno assemblati. La persona che l’ha ricevuto lo ha particolarmente apprezzato e, dice, «si monta facilmente anche senza avere una laurea in ingegneria». Dura più di un bouquet di fiori veri e ci sono tante piante diverse tra cui scegliere, dal giglio alla camomilla. Lui l’ha comprato in una libreria Feltrinelli ma c’è anche su Amazon a 15 euro.

Delle grucce salvaspazio/1

Una redattrice del Post ha da poco fatto il cambio dell’armadio e ha deciso che era arrivato il momento di disfarsi delle sue vecchie grucce un po’ sgangherate e di sostituirle con delle grucce nuove che occupassero poco spazio. Su consiglio di un’amica che lavora in un negozio di abbigliamento ha comprato queste sul sito JYSK: la confezione da dieci pezzi costa 3 euro, ai quali vanno aggiunte le spese di spedizione. Le piacciono perché danno all’armadio un effetto ordinato e perché sono resistenti: non si piegano e reggono bene anche le giacche.

Delle grucce salvaspazio/2

Sarà il periodo, ma anche un’altra persona del Post era alla ricerca di grucce che occupassero poco spazio, in particolare che le facessero risparmiare centimetri in altezza dentro all’armadio, così da poter mettere più cose sul ripiano sotto ai capi appesi. Ha comprato queste della marca Homplement: 20 a 35 euro. L’altezza del gancio si può regolare e «fa risparmiare almeno una spanna», dice. L’unica pecca, aggiunge, è che il colletto delle giacche e delle camicie rimane un po’ schiacciato.

Dei guanti in seta

Anche se non fa ancora molto freddo, un redattore ha deciso di comprare dei guanti da mezza stagione. In realtà sono dei sottoguanti per fare trekking, ma lui li usa sia per andare in bici che in generale «per vivere». Sono interamente in seta, quindi morbidissimi, e gli piacciono così tanto che, dice, «se non lo facessero sembrare un serial killer» li metterebbe anche in casa. Inoltre non creano problemi con il touch screen dello smartphone e non deve toglierli ogni volta che lo usa. Sono della marca Forclaz, costano 12 euro e si comprano sul sito di Decathlon.

Un incenso giapponese

Una redattrice che detesta gli odori forti e persistenti, come quelli che si creano quando si cucina, ha comprato questo incenso giapponese al sandalo. Lo ha trovato in un negozio sotto casa ed è rimasta affascinata dalla confezione curata: contiene 40 bastoncini e un piccolo portaincenso. Le piace perché «emette un profumo molto delicato e persistente e fa poco fumo», ma copre bene tutti gli odori che non le piacciono. La confezione costa circa 19 euro e si trova anche su Amazon.

