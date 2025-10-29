Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata ai nuovi attacchi aerei dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza, ordinati dal primo ministro israeliano Netanyahu in risposta a quelle che secondo lui erano state violazioni al cessate il fuoco da parte di Hamas. Libero titola ancora sulla contestazione da parte di attivisti a sostegno della Palestina all’ex deputato del Partito Democratico Fiano, a cui è stato impedito di parlare in un incontro all’università di Venezia, il Giornale apre la stagione delle anticipazioni del libro di Bruno Vespa con alcune dichiarazioni del ministro della Difesa Crosetto su presunti casi di corruzione da parte della Russia di persone italiane, e i giornali sportivi danno per concluso l’accordo fra la Juventus e Spalletti, che sarà il nuovo allenatore della squadra.