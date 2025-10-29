In Kenya un piccolo aereo per voli turistici è caduto e si è distrutto: sono morte tutte le 11 persone a bordo

In Kenya è caduto e si è distrutto schiantandosi al suolo un piccolo aereo con a bordo 10 turisti ungheresi e tedeschi: sono morti tutti ed è morto anche il pilota keniano che lo guidava. Era uno degli aerei che in Kenya vengono usati per brevi voli turistici interni al paese: era partito da Diani, una popolare località nel sud della costa keniana, ed era diretto verso la riserva naturale di Masai Mara, che è sempre a sud ma in una zona molto più interna (nella riserva c’è una pista di atterraggio privata per voli di questo genere).

L’incidente è avvenuto la mattina di martedì 28 ottobre poco dopo che l’aereo era partito, a circa 40 chilometri da Diani. Sulle cause per ora non si sa niente: stanno indagando l’aviazione civile keniana e Mombasa Air Safari, la compagnia aerea che gestiva il volo, che si occupa prevalentemente di viaggi per i turisti che visitano la costa del paese.