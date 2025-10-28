La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura alla visita in Italia del primo ministro ungherese Orbán, che ha incontrato la presidente del Consiglio Meloni e papa Leone XIV, e alle sue parole sull’irrilevanza politica dell’Unione Europea e di solidarietà alla Russia, con la critica alle posizioni del presidente degli Stati Uniti Trump sulla guerra in Ucraina. Il Giornale, Libero e la Verità titolano sulla vittoria del partito del presidente argentino Milei alle elezioni legislative di metà mandato e sulla contestazione di un gruppo di attivisti a sostegno della Palestina che ha impedito che si svolgesse un incontro all’università di Venezia a cui partecipava l’ex parlamentare del Partito Democratico Fiano, il Manifesto apre sulla sparizione del “piano casa” dai programmi del governo, e i giornali sportivi commentano l’esonero dell’allenatore della Juventus Tudor e la sua possibile sostituzione con Spalletti.