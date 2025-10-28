Una provincia del nord del Giappone ha chiesto l’intervento dell’esercito per gestire gli attacchi degli orsi

Il governatore della provincia giapponese di Akita, Kenta Suzuki, ha chiesto al ministro della Difesa Shinjiro Koizumi di far intervenire l’esercito per gestire l’aumento degli attacchi da parte degli orsi. Dall’inizio dell’anno questi attacchi hanno causato la morte di 10 persone in tutto il paese: sono concentrati nelle province del nord, fra cui quella di Akita, dove la settimana scorsa c’è stato quello più recente. Il ministro Koizumi ha risposto che il governo interverrà per mettere al sicuro le persone.

La scorsa settimana il ministro dell’Ambiente giapponese Hirotaka Ishihara aveva definito gli attacchi degli orsi «un problema serio», e si era impegnato a rafforzare diverse misure di prevenzione e difesa, tra cui la formazione di cacciatori impiegati direttamente dal governo. Gli esperti collegano l’aumento degli attacchi alla riduzione degli abitanti in alcune aree rurali e montane, in particolare nel nord del Giappone, e alla carenza di cibo che spinge gli orsi verso le pianure e le zone abitate. Nel tempo gli orsi, che non cercano gli esseri umani e mangiano prevalentemente vegetali, si sono abituati alla vista delle persone e ai rumori che producono, al punto da non esserne più spaventati.

Gli avvistamenti e gli incontri con gli orsi avvengono con maggiore frequenza in due periodi dell’anno: all’inizio della primavera, quando questi animali sono appena usciti dal letargo e sono alla ricerca di cibo, e nei primi mesi dell’autunno, quando stanno per entrare in letargo e hanno bisogno di fare scorte di cibo per affrontare la stagione fredda.

Il Giappone ospita due tipi di orsi: gli orsi neri, la cui popolazione in tutto il paese è di almeno diecimila individui, e gli orsi bruni, che vivono solo sull’isola di Hokkaido, la più settentrionale dell’arcipelago (Akita invece si trova su quella centrale di Honshu). Si stima che la loro popolazione sia più che raddoppiata negli ultimi 30 anni e che su Hokkaido ci siano circa 12mila orsi bruni.