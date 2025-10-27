In Camerun almeno quattro persone sono state uccise nelle proteste contro i presunti brogli del governo alle elezioni

A Douala, la città più grande del Camerun, almeno quattro persone sono state uccise durante le proteste organizzate prima dell’annuncio del risultato ufficiale delle elezioni presidenziali: i risultati provvisori, comunicati dalla Commissione nazionale per il conteggio dei voti, danno come vincitore il presidente uscente Paul Biya, al potere dal 1982, che quindi otterrebbe il suo ottavo mandato. Le proteste sono state organizzate dai sostenitori del suo principale oppositore Issa Tchiroma Bakary, che sostiene che le elezioni non si sono svolte in maniera trasparente e regolare e di averle vinte lui. Il partito di Biya (il Raggruppamento Democratico del Popolo del Camerun) lo ha negato e l’ha accusato di interferire con l’ordinario svolgimento del voto. Le elezioni si sono tenute il 12 ottobre e oggi, lunedì 27, è in programma l’annuncio dei risultati.

Tchiroma organizza da giorni proteste contro il governo, fra cui quelle a Douala in cui domenica sono state uccise le quattro persone. Il governo aveva imposto un divieto di organizzare proteste, che centinaia di sostenitori di Tchiroma hanno violato manifestando in varie città. Al momento ci sono poche informazioni su cosa sia successo esattamente: ci sono stati diversi scontri con la polizia, che ha lanciato lacrimogeni e usato i cannoni ad acqua contro i manifestanti. Samuel Dieudonné Diboua, il governatore della regione in cui si trova Douala, ha sostenuto che i manifestanti hanno attaccato la polizia, che si è difesa.