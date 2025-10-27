Per molti giornali di oggi la notizia principale è il negoziato commerciale fra Stati Uniti e Cina che sembra vicino a un accordo, in vista dell’incontro fra il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Trump in programma giovedì in Corea del Sud. Qualche giornale si occupa invece delle trattative nella maggioranza di governo per le modifiche da apportare al testo della legge di bilancio, il Giornale si occupa della trasmissione Report e della multa decisa dal Garante per la protezione dei dati personali per la diffusione di una telefonata privata dell’ex ministro Sangiuliano, il Fatto titola sulla guerra in Ucraina, Libero sulla riforma della giustizia, e i giornali sportivi commentano la sconfitta della Juventus e la vittoria della Roma, che raggiunge il Napoli in testa alla classifica della Serie A maschile di calcio.