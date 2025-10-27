È morto a 83 anni il batterista jazz Jack DeJohnette

È morto a 83 anni Jack DeJohnette, batterista americano che suonò nella band elettrica di Miles Davis nel celebre disco del 1970 Bitches Brew e poi in tante altre formazioni che fecero la storia del jazz, in particolare il trio con il pianista Keith Jarrett e il contrabbassista Gary Peacock. Lo ha annunciato l’etichetta tedesca ECM, con cui DeJohnette registrò molti dischi.

Nato a Chicago nel 1942, nella sua lunga carriera DeJohnette suonò anche nella band dell’arpista Alice Coltrane, del pianista Herbie Hancock e del sassofonista Sonny Rollins. Nella sezione elettrica del gruppo di Miles Davis degli anni Settanta contribuì a definire il suono della fusion, il genere che reinterpretò il jazz con i suoni e gli strumenti del rock. Apparve anche negli album On the Corner, Live-Evil e A Tribute to Jack Johnson. In trio con Jarrett e Peacock fece per anni moltissimi apprezzati concerti di standard jazz. Pubblicò anche diversi dischi a suo nome, e insieme a gruppi che compresero tra gli altri Pat Metheny e Jan Garbarek per la ECM.