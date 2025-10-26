C’è stato un brutto incidente tra due piloti in Moto3: uno è in condizioni gravi

Domenica mattina in Moto3, la terza categoria di moto da corsa del Motomondiale (dopo MotoGP e Moto2), c’è stato un grave incidente tra due piloti prima della partenza nel Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Lo spagnolo José Antonio Rueda, di 19 anni, e lo svizzero Noah Dettwiler, di 20, si sono scontrati durante il giro di ricognizione. Il primo si è fratturato la mano destra ma sta bene. Dettwiler invece è in condizioni gravi: si è rotto la milza e fratturato tibia e perone, ha subìto traumi alla testa, all’addome e al torace. Ha dovuto subire diversi interventi chirurgici e ha avuto diversi arresti cardiaci. Ora è ricoverato in terapia intensiva in condizioni stabili.

Il video dell’incidente è piuttosto impressionante, ma si può vedere a questo link.