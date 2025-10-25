È morto a 74 anni Mauro Di Francesco, attore in molte commedie degli anni Ottanta e Novanta

È morto a Roma a 74 anni Mauro Di Francesco, attore di molte commedie italiane degli anni Ottanta e Novanta, tra cui I fichissimi, Attila flagello di Dio, Abbronzatissimi, Sapore di mare 2 – Un anno dopo e altri ancora. Lavorò spesso con attori molto popolari nelle commedie di quegli anni e non solo, come Diego Abatantuono e Jerry Calà. In tv invece recitò tra le altre cose in nove episodi della serie I ragazzi della 3ª C.

Il grosso della sua attività di attore si era interrotto prima del 2000, ma aveva poi recitato ancora nel 2006 in Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, del regista Carlo Vanzina e ancora con Abatantuono come protagonista. Il film più recente, anche se non di successo, è stato Odissea nell’ospizio, diretto da Jerry Calà (che era anche il protagonista). Era nato a Milano e in queste commedie interpretava spesso il ruolo del milanese, enfatizzando alcuni tratti dell’accento e della parlata.