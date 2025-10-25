È morta a 93 anni l’ex regina Sirikit della Thailandia

Venerdì è morta a Bangkok a 93 anni la regina madre Sirikit, moglie dell’ex re della Thailandia Bhumibol Adulyadej (Rama IX), morto nel 2016, e madre dell’attuale re Maha Vajiralongkorn (Rama X). Lo ha annunciato l’agenzia della casa reale, che ha aggiunto che Sirikit era ricoverata in ospedale dal 2019 per diverse malattie e il 17 ottobre aveva contratto un’infezione.

Nonostante la sua prolungata assenza dalla vita pubblica negli ultimi anni, Sirikit era stata molto influente ed era una figura amata in tutto il paese. Era nata in una ricca famiglia aristocratica thailandese, il 12 agosto del 1932: in Thailandia il 12 agosto è la festa della mamma per questo motivo. A 17 anni aveva sposato Bhumibol Adulyadej, conosciuto pochi anni prima a Parigi, perché lei era la figlia dell’ambasciatore thailandese in Francia e lui all’epoca studiava in Svizzera.

Durante i 70 anni di regno del marito, il monarca più longevo della storia della Thailandia, Sirikit aveva contribuito a ridare lustro alla monarchia costituzionale nel dopoguerra. Aveva supervisionato diversi progetti pubblici per il sostegno economico delle popolazioni povere delle aree rurali e per difendere le pratiche artigianali tradizionali e l’ambiente. Negli ultimi decenni di instabilità politica in Thailandia, il suo ruolo era diventato via via più marginale ma comunque ancora influente. Nei primi anni Duemila si era avvicinata all’Alleanza Popolare per la Democrazia, un movimento politico monarchico impegnato contro l’ex primo ministro Thaksin Shinawatra, leader di un partito populista.