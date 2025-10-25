Per alcuni giornali di oggi la notizia principale è la riunione a Londra dei leader dei paesi della cosiddetta “coalizione dei volenterosi” a sostegno dell’Ucraina a cui ha partecipato anche il presidente ucraino Zelensky, nella quale si è deciso l’invio di nuove armi per difendersi dall’aggressione russa; altri si occupano dell’arresto di un ex funzionario di polizia con l’accusa di aver depistato le indagini sull’omicidio nel 1980 del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella. Il Manifesto titola sulla distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza, Libero segue le notizie sulla possibile vendita del giornale Repubblica da parte del gruppo Gedi, e i giornali sportivi commentano il pareggio di ieri sera fra Pisa e Milan, che rimane in testa alla classifica della Serie A maschile di calcio, e presentano la partita di oggi fra Inter e Napoli.