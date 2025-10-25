A Roma un turista è morto cadendo nel fossato all’esterno del Pantheon

Venerdì, intorno alle 22, un turista giapponese di 69 anni è morto cadendo nel fossato all’esterno del Pantheon, a Roma, da circa sette metri. Il fossato, delimitato da un muretto per tutto il perimetro del monumento, raggiunge il punto più profondo nella parte posteriore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i medici del 118, la polizia e i vigili del fuoco: la dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma il muretto che circonda il fossato è accessibile dalla strada per chiunque.