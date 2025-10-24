Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi, ma la maggior parte si occupa delle nuove sanzioni decise dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea per la Russia e dell’ipotesi che anche Cina e India decidano di bloccare le importazioni di petrolio russo. Il Giornale e il Fatto si occupano invece della multa di 150mila euro alla RAI decisa dal Garante per la protezione dei dati personali per la diffusione di una telefonata fra l’ex ministro Sangiuliano e la moglie durante una puntata di Report, il Manifesto apre sulle modifiche al Green Deal che dovrebbero essere discusse oggi nel Consiglio europeo, Libero intervista il leader della Lega Salvini, e la Stampa titola sul discorso del ministro della Difesa Crosetto alla scuola ufficiali di Torino.