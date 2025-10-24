In Croazia verrà reintrodotto il servizio militare obbligatorio per gli uomini dall’inizio del 2026
Venerdì il parlamento unicamerale della Croazia ha approvato una legge che reintrodurrà il servizio militare obbligatorio per gli uomini a partire da gennaio del 2026: i primi a essere coscritti saranno quelli nati nel 2007, che hanno compiuto 18 anni nel 2025 e che entro la fine dell’anno verranno chiamati per le visite mediche. La leva obbligatoria era stata sospesa nel 2008 e da allora, come in molti altri paesi, era entrato in vigore un servizio militare su base volontaria, a cui potranno accedere ancora le donne. Il servizio militare obbligatorio durerà due mesi, durante i quali le persone riceveranno un «addestramento militare di base». La legge prevede la possibilità di appellarsi all’obiezione di coscienza e chi lo farà potrà svolgere il servizio civile.
A causa dell’invasione russa dell’Ucraina del 2022 e delle crescenti azioni aggressive attribuite alla Russia nei confronti di paesi appartenenti alla NATO (l’alleanza militare occidentale di cui è membro anche la Croazia), il governo croato aveva iniziato a discutere della possibilità di reintrodurre il servizio militare obbligatorio già l’anno scorso. Ad agosto del 2024 il ministro della Difesa Ivan Anušić aveva detto che sarebbe iniziato già a gennaio del 2025, ma l’approvazione della legge era stata rimandata fino a questo ottobre.