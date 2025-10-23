Nel terzo trimestre del 2025 Tesla ha venduto più auto, ma ha avuto meno utili perché ha abbassato i prezzi

Nel terzo trimestre del 2025, quello che va da luglio a settembre, gli utili di Tesla sono diminuiti del 37 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024, nonostante abbia venduto più auto. Tesla dice che la diminuzione è dovuta alla decisione di abbassare i prezzi, a quella di offrire finanziamenti a tassi ridotti per acquistare le auto e a minori incassi derivati dalla vendita di crediti di carbonio (certificati che possono essere acquistati per ridurre il proprio bilancio di emissioni di gas serra).

Tesla ha detto che sul calo degli utili ha inciso anche l’aumento dei prezzi di materie prime e componenti importati da altri paesi, a causa dei dazi imposti dall’amministrazione Trump.

Questo spiega perché gli utili siano diminuiti anche se il fatturato è aumentato: è arrivato a quasi 28,1 miliardi di dollari, il 12 per cento in più dell’anno precedente, ma gli utili sono stati di quasi 1,4 miliardi di dollari. Nello stesso periodo del 2024 erano stati di quasi 2,2 miliardi di dollari. Nel trimestre Tesla ha venduto 497mila veicoli, circa il 7 per cento in più di quanto fatto nel 2024, quando ne aveva venduti quasi 463mila. L’aumento è dovuto in parte alla decisione di abbassare i prezzi, e in parte alla scelta dei clienti statunitensi di approfittare di alcuni incentivi sull’acquisto di auto elettriche che sarebbero scaduti alla fine di settembre.

Questi sono gli ultimi dati finanziari che Tesla presenta prima del voto degli azionisti su un pacchetto retributivo da mille miliardi di dollari da dare al proprio amministratore delegato Elon Musk.