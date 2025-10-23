In Francia più di 140mila case sono senza energia elettrica a causa di una forte tempesta

Da mercoledì sera è in corso una forte tempesta che coinvolge molte parti della Francia: sei persone sono state ferite e una di queste, una pompiera, è ferita in modo grave. Più di 140mila case sono rimaste senza corrente, secondo quanto riferito da Enedis, la società che gestisce la fornitura dell’energia elettrica in Francia. La compagnia francese di trasporto ferroviario SNCF ha comunicato di aver interrotto diverse linee a causa del maltempo.

La tempesta ha provocato venti fino a circa 160 chilometri orari, e onde alte sulla costa occidentale e nel canale della Manica, dove sono stati chiusi gli accessi alle spiagge per precauzione. Giovedì mattina il servizio meteorologico pubblico Meteo France indicava come in allerta arancione 18 dipartimenti francesi (è il secondo livello più grave in una scala di quattro colori). Nel pomeriggio i dipartimenti in allerta arancione sono diventati 6, mentre gli altri 12 (nella parte sud della costa atlantica e nel sud della Francia) sono stati messi in allerta gialla (meno grave). Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha detto che la tempesta sta finendo. Per venerdì è previsto un solo dipartimento in allerta arancione, in Corsica.